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Жительница Поморья обмишурилась на автомобильный прицеп

В отношении жительницы Архангельской области, назначенной ответственным хранителем арестованного у неё за долги прицепа, возбуждено уголовное дело за его незаконную продажу. 

Судебными приставами г. Коряжмы ведётся исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по договору потребительского займа в размере 44 тысяч рублей. Женщина данное решение суда не обжаловала, но и мер к выплате задолженности не предпринимала. 

В целях исполнения требований исполнительного документа судебным приставом произведен арест имущества, принадлежащего должнику, а именно: прицепа к легковому автомобилю. Владелица была назначена его ответственным хранителем без права пользования и предупреждена об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

При проверке сохранности арестованного имущества установлено отсутствие прицепа в гаражном боксе. Выяснилось, что должница в целях избежания изъятия и реализации имущества с торгов, продала прицеп по договору купли-продажи. За незаконные действия с арестованным имуществом в отношении должницы дознавателем ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району возбуждено уголовное дело. 

Гражданка свою вину признала, активно способствовала раскрытию данного преступления. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела, женщина полностью погасила задолженность по исполнительному производству, но отвечать за свои противозаконные действия ей всё равно придётся.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

 

22 октябрь 16:55 | : Происшествия

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