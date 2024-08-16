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Судебные приставы наставили жительницу Коряжмы на путь истинный

В Архангельской области судебные приставы, арестовав автомобиль виновницы ДТП, убедили её выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб.

Жительница г. Коряжма, находясь за рулём автомобиля, не убедилась в безопасности манёвра и при движении задним ходом совершила наезд на другое транспортное средство. В связи с тем, что выплаченных страховой компанией денежных средств на полное восстановление автомобиля не хватило, пострадавшая сторона обратилась в суд.

Исполнительный документ о взыскании с виновницы ДТП материального ущерба и судебных  расходов на общую сумму 92 тысячи рублей поступил в отделение судебных приставов по г. Коряжма и Вилегодскому району.

Сотрудник органа принудительного исполнения, убедившись, что автомобиль «Нива Шевроле», на котором должница попала в аварию, принадлежит именно ей, наложил на него арест. Машина была оставлена женщине на ответственное хранение без права пользования.

Прочувствовав все неудобства жизни без авто, должница погасила задолженность в полном объёме, а также заплатила почти 6,5 тысяч рублей исполнительского сбора.

Арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено.

11 сентябрь 10:06 | : Происшествия

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