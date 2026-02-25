В Коряжме осужденный возмущал спокойствие в ИК-5

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 29 января 2026 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии по водворению его в штрафной изолятор за совершенные дисциплинарные нарушения, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, применил к представителю власти физическую силу.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://chernovik.net

05 май 09:04 | : Происшествия

