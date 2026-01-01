В Коряжме заключенный устроил безобразия в колонии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего осужденного за незаконный оборот наркотиков, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 19 декабря 2025 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника, который сопровождал его штрафной изолятор за совершенные дисциплинарные нарушения, отказался выполнять его законные требования и применил к нему физическую силу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.