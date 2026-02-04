Уголовный тип из архангельской колонии замахнулся кулаком на сотрудника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего осужденного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 30 марта 2026 года в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии, сделавшего ему замечание в связи с употреблением нецензурной лексики, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, замахнулся на представителя власти кулаком и подручным предметом.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.