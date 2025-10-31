В ИК-21 осужденный напал на контролера штрафного изолятора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего осужденного за грабеж, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 12 ноября 2025 года в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника, который сопровождал его штрафной изолятор, применил к нему физическую силу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры и УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.

