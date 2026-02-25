Дело драчливого школьного охранника из Онеги передано в суд

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя г. Онеги, обвиняемого по ч. 1 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Установлено, что охранник ООО ЧОП «Кедр» в рамках договора обеспечивал охрану здания МБОУ «Средняя школа № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», однако на почве возникших личных неприязненных отношений применил к несовершеннолетнему учащемуся насилие и высказал угрозу применения насилия.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследовано следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.