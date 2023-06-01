Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Частный детектив из Северодвинска нарушил закон приватности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении частного детектива из города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч.1 ст.203 УК РФ (совершение частным детективом действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление детективной деятельности, и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).  

По версии следствия, в 2022 году на территории города Северодвинска и областного центра частный детектив, выполняя за денежное вознаграждение заказ, осуществлял сбор информации  о передвижениях и контактах   25-летней  женщины путем слежки и посредством установки на ее автомобиле специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации (трекера). Указанное устройство с функцией скрытого дистанционного контроля за местоположением и перемещением объекта и контролем акустической обстановки вокруг подозреваемый  незаконно  приобрел посредством сети «Интернет».

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. 

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

26 июнь 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Путин: «Они хотели, как в 17-ом»
Верхом на козе. К Дню памяти и скорби

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (295)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20