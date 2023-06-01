Частный детектив из Северодвинска нарушил закон приватности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении частного детектива из города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч.1 ст.203 УК РФ (совершение частным детективом действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление детективной деятельности, и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По версии следствия, в 2022 году на территории города Северодвинска и областного центра частный детектив, выполняя за денежное вознаграждение заказ, осуществлял сбор информации о передвижениях и контактах 25-летней женщины путем слежки и посредством установки на ее автомобиле специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации (трекера). Указанное устройство с функцией скрытого дистанционного контроля за местоположением и перемещением объекта и контролем акустической обстановки вокруг подозреваемый незаконно приобрел посредством сети «Интернет».

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.