В Онеге охранник школы накостылял охраняемому

Онежской межрайонной прокуратурой по результатам проверки публикации в средствах массовой информации о применении к несовершеннолетнему насилия установлено, что частный охранник в силу занимаемой должности в рамках договора по обеспечению физической охраны здания МБОУ «Средняя школа № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил к несовершеннолетнему учащемуся насилие и высказал угрозу применения насилия.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по г.Онега СУСК России по области и НАО возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества или государства).

Ход расследования находится на контроле прокурора.