Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске пьяным убийством уже никого не удивить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в период с 27 апреля по 2 мая 2026 года в квартире дома на улице Я. Тимме в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и телу 50-летнего хозяина жилища. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

(фото с https://tambov.sledcom.ru

 

04 май 10:56 | : Происшествия

Главные новости


Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (30)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20