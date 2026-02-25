В Архангельске пьяным убийством уже никого не удивить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в период с 27 апреля по 2 мая 2026 года в квартире дома на улице Я. Тимме в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и телу 50-летнего хозяина жилища. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

