Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы Поморья борются с незаконной перепланировкой

Судебные приставы мерами принудительного исполнения побудили должника привести квартиру в первоначальное состояние после проведения незаконной перепланировки.

            В отделение судебных приставов по Пинежскому району поступил исполнительный документ об обязании жителя с. Карпогоры привести жилое помещение в первоначальное состояние. Являясь собственником трёхкомнатной квартиры на втором этаже  многоквартирного деревянного дома, в котором отсутствует централизованная канализация, мужчина произвёл незаконную перепланировку. 

            Чтобы сделать условия проживания более комфортными, он переоборудовал часть жилой комнаты в санитарную с монтажом внутриквартирной канализационной системы с выводом в выгребную яму дома. Перегородив комнату и сделав в несущей стене дверной проём, владелец установил душевую кабину, раковину, стиральную машину. Это нарушало нормы, согласно которым размещение санитарной комнаты над жилыми не допускается, а, значит, ущемляло и права соседей снизу.

            Решением суда собственник квартиры был обязан в течение 60 календарных дней привести жилое помещение в первоначальное состояние: произвести заделку дверного проёма в стене между туалетом и жилой комнатой; демонтировать душевой поддон, умывальник и гипсокартонную перегородку в жилой комнате.

             В связи с тем, что добровольно указанные требования выполнены не были, судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор в размере 5000 рублей и ограничили в праве выезда за границу. Кроме того, владельца квартиры привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и оштрафовали.

            В результате принятых мер должник исполнил решение суда и вернул квартиру в первоначальное состояние. 

(картинка с https://sultan-arch.livejournal.com

04 май 09:01 | : Происшествия

Главные новости


Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (30)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20