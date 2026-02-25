Судебные приставы Поморья борются с незаконной перепланировкой

Судебные приставы мерами принудительного исполнения побудили должника привести квартиру в первоначальное состояние после проведения незаконной перепланировки.

В отделение судебных приставов по Пинежскому району поступил исполнительный документ об обязании жителя с. Карпогоры привести жилое помещение в первоначальное состояние. Являясь собственником трёхкомнатной квартиры на втором этаже многоквартирного деревянного дома, в котором отсутствует централизованная канализация, мужчина произвёл незаконную перепланировку.

Чтобы сделать условия проживания более комфортными, он переоборудовал часть жилой комнаты в санитарную с монтажом внутриквартирной канализационной системы с выводом в выгребную яму дома. Перегородив комнату и сделав в несущей стене дверной проём, владелец установил душевую кабину, раковину, стиральную машину. Это нарушало нормы, согласно которым размещение санитарной комнаты над жилыми не допускается, а, значит, ущемляло и права соседей снизу.

Решением суда собственник квартиры был обязан в течение 60 календарных дней привести жилое помещение в первоначальное состояние: произвести заделку дверного проёма в стене между туалетом и жилой комнатой; демонтировать душевой поддон, умывальник и гипсокартонную перегородку в жилой комнате.

В связи с тем, что добровольно указанные требования выполнены не были, судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор в размере 5000 рублей и ограничили в праве выезда за границу. Кроме того, владельца квартиры привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и оштрафовали.

В результате принятых мер должник исполнил решение суда и вернул квартиру в первоначальное состояние.

