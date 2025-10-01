Вверх
В Плесецке предотвращена угроза взрыва бытового газа

В Архангельской области судебные приставы обеспечили сотрудникам газовой службы доступ в квартиру. Для этого пришлось обращаться в суд за разрешением на вскрытие двери.

            Невозможность длительное время поверить техническое состояние газового оборудования в одной из квартир в пятиэтажном доме в п. Плесецк вынудило специалистов «Газпром газораспределение Архангельск» обратиться в суд. Исполнительный документ об обязании собственника квартиры предоставить специалистам газовой службы доступ в жилое помещение поступил на принудительное исполнение в ОСП по Плесецкому району и г. Мирный.

            Неоднократные попытки судебных приставов попасть в квартиру были безуспешными, хозяйка двери не открывала.

            Для обеспечения безопасности жильцов многоквартирного дома сотрудники органа принудительного исполнения получили в суде разрешение на вскрытие квартиры. 

            Под контролем судебных приставов, в присутствии понятых и участкового уполномоченного полиции, сотрудники пожарной части начали вскрывать дверь. Только после этого находившаяся внутри владелица квартиры впустила газовщиков, которые провели необходимые работы по отключению газоснабжения. При этом работать им пришлось в масках в связи со стойким неприятным запахом из-за присутствия в помещении кошек и следов их жизнедеятельности.

            Напомним, что неисполнение решения суда об обеспечении доступа в квартиру работникам Газпрома ведёт к применению мер принудительного исполнения, в том числе: взыскание исполнительского сбора в размере 5000 рублей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом, запрет на выезд за границу. В крайнем случае, с разрешения суда дверь будет вскрыта с помощью специального оборудования.

(фото с https://www.justmedia.ru

13 ноябрь 09:18 | : Происшествия

