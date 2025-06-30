Вверх
В Мирном судебные приставы вскрыли квартиру из-за угрозы взрыва

Чтобы провести работы по отключению газа и исключить потенциальную угрозу взрыва, пришлось вскрывать двери квартиры с помощью специалистов МЧС.

            В отделении судебных приставов по Плесецкому району и г. Мирный находилось на принудительном исполнении решение суда об обязании собственника квартиры предоставить специалистам газовой службы доступ в жилое помещение для отключения газа. Причина такого вердикта — невозможность проверить техническое состояние газового оборудование, что создаёт небезопасные условия для всех жильцов многоквартирного дома.

            В ходе исполнительного производства судебным приставом установлено, что хозяин квартиры длительное время там не проживает, покинув территорию Архангельской области в неизвестном направлении. Розыск должника результата не дал, никаких сведений о нём получить не удалось. Всё это время помещение пустует и в каком состоянии находятся газовые приборы неизвестно.

            В целях обеспечения безопасности соседей судебные приставы обратились в суд за разрешением на вскрытие квартиры в отсутствие владельца. 

            В присутствии судебных приставов, участкового уполномоченного полиции и понятых дверь в квартиру была открыта специалистом МЧС. Газовщики в присутствии сотрудников органа принудительного исполнения провели необходимые работы по отключению газоснабжения, поставив заглушки с пломбой. 

            С начала года судебные приставы ОСП по Плесецкому району и г. Мирный помогли работникам «Газпром газораспределение Архангельск» попасть в 49 квартир. Сейчас сотрудниками ведётся работа ещё по пяти производствам данной категории.

            Тем, кто добровольно не исполняет решения суда об обеспечении доступа в квартиру следует знать, что это ведёт к применению мер принудительного исполнения, таких как: взыскание исполнительского сбора в размере 5000 рублей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом, запрет на выезд за границу. В крайнем случае, с разрешения суда дверь в квартиру откроют с помощью сотрудников МЧС. 

            Помните, что своевременная проверка технического состояния газового оборудования и выполнение необходимых ремонтных работ предотвращает возможность возникновения аварий.

19 август 09:07 | : Происшествия

