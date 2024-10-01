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В Архангельске судебные приставы принудительно вселили сына к отцу

Архангельские судебные приставы исполнили решение суда о вселении молодого человека в квартиру.

В отделение судебных приставов по Ломоносовскому округу г. Архангельска поступил исполнительный документ о вселении молодого человека в квартиру. Жилое помещение является муниципальной собственностью и по договору соцнайма пользоваться им имеют право отец и сын. Однако отношения между родственниками не сложились, и молодой человек вынужден был жить сначала у бабушки, а после её смерти два года скитаться по друзьям. 

В рамках исполнительного производства должник предупреждался об ответственности за неисполнение судебного решения и о принудительных мерах, направленных на вселение взыскателя. Но ключей сын от отца так и не получил.

Исполняя решение суда, судебный пристав вместе со взыскателем и представителем мэрии города вышли по адресу. Оказалось, что однокомнатная квартира сдаётся, в момент совершения исполнительных действий там находился посторонний человек. При этом, отец взыскателя, получая деньги,  оплачивать коммунальные услуги не спешит. Долги удерживаются с заработка сына, который там не проживает.

В присутствии понятых молодой человек вселился в квартиру, ему передан комплект ключей для беспрепятственного доступа в жилое помещение.


31 октябрь 09:33 | : Скандалы

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