В Северодвинске задержан веломаньяк

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж велосипедов установлен и доставлен в отдел полиции 27-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

По имеющейся информации, мужчина похищал двухколесные транспортные средства, оставленные на улице или хранящиеся в подъездах домов. Так, в июле 2025 года в вечернее время он, разорвав противоугонное устройство, похитил велосипед, припаркованный у подъезда дома по улице Железнодорожной, а сентябре – забрал байк из подъезда дома на Приморском бульваре. Велосипед был пристегнут к перилам лестницы противоугонным тросом.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что злоумышленник причастен к совершению шести подобных преступлений, совершенных в 2025 и 2026 годах на территории города Северодвинска.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного.

 

30 апрель 09:38 | : Происшествия

