В Архангельске задержан велосипедный маньяк

26 августа в полицию города Архангельска обратилась жительница дома №98 по проспекту Ломоносова. По словам заявительницы, с подземного паркинга пропал ее велосипед. Он хранился в подвешенном виде на стене. Спустя день аналогичное заявление поступило от еще одной жительницы этого же дома. Транспортное средство стояло на площадке 12 этажа и было пристегнуто противоугонным тросом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 36-летний архангелогородец. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По имеющейся информации, злоумышленник в дневное время проник на паркинг многоквартирного дома. Заметив на стене велосипед, он забрал его и скрылся. Второе транспортное средство он похитил, разорвав тонкий противоугонный трос. Первый велосипед оперативники обнаружили на улице, второй изъяли у злоумышленника в ходе обысковых мероприятий.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что архангелогородец причастен к целой серии краж велосипедов и самокатов, в частности хищению двухколесного транспортного средства из подъезда дома по улице Гайдара и электросамоката из подъезда дома на улице Гагарина.

Возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

 

