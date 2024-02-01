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В Архангельской области открылся сезон велосипедных краж

Сообщение о хищении двухколесного транспортного средства из подъезда дома в поселке Шипицыно поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» 26 апреля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж 20-летний местный житель.

По имеющейся информации, в ночное время молодой человек пришел в гости к знакомому, однако того не оказалось дома. Заметив стоящий в подъезде велосипед, который не был пристегнут противоугонным тросом, он похитил его и скрылся. Байк злоумышленник тут же продал.

Похищенное транспортное средство изъято и будет возвращено владелице.

В Архангельске полицейскими задержан подозреваемый в краже велосипеда из дома по улице Логинова, совершенной 11 апреля. Злоумышленником оказался 21-летний нигде не работающий житель соседнего дома. Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабеж.

По версии дознания, в дневное время злоумышленник приходил в одну из квартир многоквартирного дома, где ему предложили подработку. Тогда-то он и заметил стоящий на лестничной площадке первого этажа велосипед. Вернувшись в подъезд уже вечером и убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый разорвал руками противоугонный трос и забрал транспортное средство. 

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску похищенного.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разрушить бытовым инструментом.

Также стражи порядка напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 УК Российской Федерации, за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

03 май 11:23 | : Происшествия

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