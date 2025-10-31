Нерадивого отца тройняшек из Архангельска выловили на пилораме

Архангельские судебные приставы разыскали нерадивого отца девочек-тройняшек на пилораме его приятеля. Теперь неплательщик алиментов будет 100 часов убирать улицы города.

По решению суда 41-летний архангелогородец обязан выплачивать алименты в твёрдой денежной сумме на содержание своих дочерей-тройняшек. Однако, штамп о разводе в паспорте мужчины поставил точку и в его заботе о детях.

Судебным приставом-исполнителем ОСП по Исакогорскому округу г. Архангельска принимались все предусмотренные законом меры принудительного характера, но безрезультатно: ни официальных источников дохода, ни имущества у должника не было установлено.

В связи с тем, что неплательщик скрывался от судебных приставов, его объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация, что должник занимается строительством бань и домов и по работе бывает на пилораме своего приятеля. Также взыскательница сообщила, что бывший супруг пользуется её машиной, которую забрал при разводе.

Для проверки информации судебные приставы, осуществляющие розыск, неоднократно выезжали по адресу нахождения пилорамы. И настойчивость сотрудников была вознаграждена: сначала на территории обнаружили автомобиль, на котором ездит должник, а затем и его самого.

Мужчину доставили в районное отделение, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. За неуплату алиментов суд назначил нерадивому отцу наказание в виде 100 часов обязательных работ.