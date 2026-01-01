Злостного алиментщика из Архангельской области нашли по фото на стенде

В Архангельской области найти должника по алиментам помогла его фотография на стенде «Их разыскивают судебные приставы».

Отец троих детей по решению суда обязан выплачивать алименты на их содержание в размере половины своих доходов. Удержания с его зарплаты производились регулярно, но после увольнения в начале 2025 года выплаты прекратились и все заботы о детях легли на плечи матери.

Между тем, 35-летний должник мер к трудоустройству не предпринимал и стал скрываться от сотрудников органа принудительного исполнения, что послужило основанием для объявления его в розыск. Одновременно фото неплательщика было размещено на стенде «Их разыскивают судебные приставы» в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам.

Один из посетителей подразделения узнал на фото своего бывшего работника и, проявив сознательность, сообщил место возможного его пребывания в Устьянском районе.

При проверке указанного адреса должник был обнаружен на съёмной квартире и опрошен. Мужчина сообщил, что встал на учёт в центр занятости населения. До момента трудоустройства алименты будут удерживаться с его пособия.

Длительное уклонение от уплаты денежных средств на содержание детей обернулось для должника привлечением к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и наказанием в виде обязательных работ.