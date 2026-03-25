Дракой в ночном клубе "Пеликан" с участием иностранца займется суд

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Архангельска, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 и п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ и уроженца Республики Узбекистан, проживающего в настоящее время в г. Архангельске (охранник клуба) по ч. 2 ст. 213 УК РФ преступления (хулиганство).

По версии следствия обвиняемые, совместно с двумя неустановленными следствием мужчинами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 04.01.2025 на 05.01.2025 в общественном месте − ночном клубе «Пеликан», распределив преступные роли, решили спровоцировать драку.

Один из обвиняемых беспричинно спровоцировал конфликт со случайно выбранными посетителями, после чего действуя согласованно, совместно, в присутствии большого количества граждан, стали избивать руками и ногами трех посетителей, причинив одному из потерпевших телесные повреждения, другому - легкий вред здоровью, а третьему – вред здоровью средней тяжести.

Одним из обвиняемых, совершившим хулиганство, являлся охранник ночного клуба, обязанный защищать посетителей заведения от противоправных действий.

Все незаконные действия обвиняемыми совершались без повода, в целях самоутверждения, с нарушением общественного порядка и применением насилия, чтобы показать свое превосходство.

Вину в совершении преступлений признал только один из обвиняемых.

Все обвиняемые содержатся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.