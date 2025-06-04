Вверх
В Плесецке негодяи ограбили участника СВО

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей в возрасте 30 и 25 лет. Оба обвиняются в совершении грабежа и вымогательства группой лиц по предварительному сговору (п. «а, в» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

По версии следствия мужчины с 31.05.2025 по 02.06.2025, действуя в пос. Плесецк по предварительному сговору, под угрозой применения насилия и его применения принуждали потерпевшего – участника специальной военной операции оформлять на свое имя кредиты. 

Впоследствии ими был совершен грабеж указанных денежных средств потерпевшего, которыми они в дальнейшем распорядись по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

