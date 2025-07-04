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Суд разберется с зверским избиением мужчины у бара "Белая ночь" в Цигломени

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).

По версии следствия, проведенного СКР, 23.03.2025 обвиняемые, находясь около здания бара «Белая ночь», расположенного по адресу: улица Цигломенская, дом № 15, в ходе произошедшего конфликта, действуя совместно, избили мужчину, нанесли ему в общей сложности не менее 24 ударов руками и ногами в обуви по голове, телу, рукам и ногам.

Своими действиями они причинили потерпевшему физическую боль и многочисленные телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

 

04 июль 08:42 | : Происшествия

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