В Приморском округе у алкаша конфисковали автомобиль и заставили работать

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 45-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за подобное деяние).

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина, не сделав для себя должных выводов, в утреннее время 26 января 2026 года вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем марки «Skoda KODIAQ», двигаясь по трассе ФАД М-8 «Холмогоры» в Приморском муниципальном округе, пока его действия не пресекли сотрудники полиции.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, по требованию государственного обвинителя автомобиль, которым управлял подсудимый в момент совершения преступления, конфискован в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.