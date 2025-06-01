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Жительница Приморского округа надолго стала пешеходом из-за пьяной езды

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 34-летнюю местную жительницу виновной по ч. 1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за подобное деяние).

Установлено, что ранее привлеченная к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, женщина, не сделав для себя должных выводов, в дневное время 22 марта 2025 года вновь в нетрезвом виде управляла автомобилем марки «Skoda Rapid» в дер. Повракульская Приморского муниципального округа, пока ее действия не пресекли сотрудники полиции. 

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, по требованию государственного обвинителя на основании                                 п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, которым управляла подсудимая в момент совершения преступления, конфискован в собственность государства.

Всего за первое полугодие 2025 года к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения на территории Приморского муниципального округа привлечено 10 лиц, в 4 случаях, принадлежащие им транспортные средства, конфискованы в доход государства.

24 июль 08:48 | : Происшествия

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