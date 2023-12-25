У вечно пьяного котлашанина конфисковали автомобиль

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 31-летнего жителя поселка Вычегодский города Котласа по ч. 2 ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ).

Установлено, что подсудимый, приговором Котласского городского суда от 28.04.2022 был признан виновным по ч. 2 ст. 2641 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев. Однако 27.09.2023 он, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Nissan Almera» по улицам города Коряжма, где у дома № 15 на ул. Гоголя его действия были пресечены сотрудниками ГИБДД.

Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года.

Автомобиль, которым управлял осужденный, конфискован в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.