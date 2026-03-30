В Лешукони водитель поплатился за пьянство за рулем

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за подобное деяние).

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, обвиняемый, не сделав для себя должных выводов, 28.08.2025 двигался по автодороге «Лешуконское-Койнас-Усть-Низемье-Зубово-Латьюга», где допустил съезд и столкновение с деревом, вследствие чего доставлен в центральную районную больницу, где сотрудниками полиции установлен факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 190 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

 

30 март 14:31 | : Происшествия

