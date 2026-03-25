Житель Архангельска пытался пронести в зал суда запрещенный режущий предмет

Архангельские судебные приставы по ОУПДС обнаружили у должника, принудительно доставленного в одно из городских подразделений службы, потенциально опасный предмет в виде брелока-ножа. 

            36-летний архангелогородец, задолжавший в пользу предприятий ЖКХ и микрофинансовых организаций и игнорирующий требования судебного пристава-исполнителя о явке на приём, был принудительно доставлен в ОСП по Ломоносовскому округу. Сотрудники, осуществляющие пропускной режим в помещения подразделений,  ознакомили посетителя с перечнем предметов, запрещенных к проносу, и предложили добровольно сообщить о них, в случае их наличия. В перечень в числе прочего входят любые колюще-режущие предметы.

            При осмотре судебный пристав по ОУПДС обратил внимание на брелок на связке ключей мужчины. Оказалось, что лёгким движением руки брелок превращается в нож с длиной клинка 6,5 сантиметров с двусторонней заточкой лезвия. Такой предмет в руках злоумышленника мог бы представлять потенциальную угрозу для окружающих, поэтому пронести его в здание мужчине не дали.

            Судебные приставы настоятельно рекомендуют заблаговременно подготовиться к посещению суда и подразделений ведомства. Во избежание любых неприятных инцидентов посетителям необходимо соблюдать установленные правила и оставлять все запрещенные предметы за пределами зданий. Несоблюдение правил создаёт угрозу личной безопасности окружающих людей.

24 апрель 08:53 | : Происшествия

