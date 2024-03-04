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Сегодня гуляют судебные приставы Поморья

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

159 лет назад, 1 ноября, император Александр II подписал Положения о введении в действие судебных уставов, которыми окончательно был закреплён правовой статус и компетенция судебного пристава. И несмотря на то, что история принудительного исполнения берёт своё начало ещё в Древнерусском государстве, именно эта дата стала точкой отсчета образования института судебных приставов в России.

В настоящее  время именно Федеральная служба судебных приставов олицетворяет заключительный этап правосудия. Сотрудники Службы проводят большую работу по исполнению судебных решений и иных исполнительных документов, обеспечивают безопасность судов и участников судебных заседаний, осуществляют принудительный привод лиц, уклоняющихся от явки в суд и к должностным лицам ведомства; выдворяют незаконных мигрантов; осуществляют государственный контроль за деятельностью лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Также сотрудники ведомства выявляют и расследуют преступления по статьям, входящим в компетенцию ФССП, проводят исполнительный розыск должника, его имущества или розыск ребенка.  

Усилиями сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу только в пользу детей с начала 2024 года года взыскано более 709 миллионов рублей, что на 285 миллионов больше, чем за этот же период 2023 года. В консолидированный бюджет перечислено более 742 миллионов рублей.  Всего же в пользу всех категорий взыскателей взыскано свыше 6 миллиардов рублей. 

Судебными приставами по ОУПДС обеспечена безопасность более 6 тысяч судебных заседаний. Также сотрудники обеспечили безопасность судебных приставов-исполнителей в рамках почти 55 тысяч исполнительных действий. 

 При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания и помещения судов судебными приставами по ОУПДС выявлено 2816 предметов, запрещенных к проносу. Среди них электрошоковые устройства, травматическое оружие, колюще-режущие предметы. 

01 ноябрь 08:43 | : Будни

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