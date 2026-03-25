Любовь шенкурянина к огнестрелу обошлась ему условным сроком

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и  признал жителя Шенкурского района виновным  по ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). 

В суде установлено, что подсудимый, в период 01.09.2023 по 16.12.2025 незаконно переделал гладкоствольное огнестрельное ружье 24 калибра, в ружье 20 калибра, путем увеличения диаметра патронника ствола ружья и укорачиванием длины ствола, изготовил боеприпасы к нему, а в дальнейшем незаконно хранил и носил оружие при себе.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме.

С учетом позиции прокурора суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

24 апрель 08:42

