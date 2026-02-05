Житель Шенкурска рискует сесть на 6 лет за переделку ружья

Прокуратурой Шенкурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

По версии следствия обвиняемый с 01.09.2023 по 16.12.2025 переделал гладкоствольное одноствольное ружье 24 калибра в ружье 20 калибра путем увеличения диаметра патронника ствола ружья и укорачиванием длины ствола, изготовил боеприпасы к нему, а в дальнейшем незаконно хранил и носил оружие при себе.

Вину обвиняемый в совершении преступлений признал полностью, ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскных мероприятий сотрудников уголовного розыска отделения МВД России «Шенкурское» и направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.