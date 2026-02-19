Житель Пинеги за хранение килограмма пороха получил условный срок и шраф

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 53-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222.1

УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Установлено, что с 1996 года по декабрь 2025 года подсудимый, не имея разрешения на право ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в нарушение порядка реализации и оборота оружия и боеприпасов незаконно присвоил себе промышленно изготовленный порох общей массой более 1 кг и хранил его по месту жительства.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота в установленном порядке.

Осужденный вину в совершении преступления признал, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.