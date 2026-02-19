Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Пинеги за хранение килограмма пороха получил условный срок и шраф

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 53-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222.1
 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Установлено, что с 1996 года по декабрь 2025 года подсудимый, не имея разрешения на право ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в нарушение порядка реализации и оборота оружия и боеприпасов незаконно присвоил себе промышленно изготовленный порох общей массой более 1 кг и хранил его по месту жительства.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота в установленном порядке.

Осужденный вину в совершении преступления признал, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

19 февраль 11:25 | : Происшествия

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20