Поморские страшилки: дедушка где-то оружие нашел

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 68-летнего жителя Шенкурского района виновным по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Установлено, что подсудимый в один из дней 2011 года, находясь на участке, расположенном в Шенкурском округе Архангельской области, обнаружил оставленное ранее неустановленным лицом охотничье гладкоствольное двуствольное ружье 16-го калибра, с внесенными самодельным способом изменениями.

Имея умысел на незаконное приобретение и хранение оружия, зная, что лицензии на приобретение оружия и боеприпасов не имеет, забрал себе оружие, а не выдал сотрудникам правоохранительных органов, после чего хранил его по месту своего жительства до момента изъятия полицией.

В ходе предварительного расследования и судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.