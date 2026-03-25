Вельская полиция повязала виновника смертельного ДТП

Ночью 21 апреля в ОМВД России по Вельскому району обратились рабочие, занимавшиеся ремонтом дорожного полотна на автодороге «Коноша-Вельск». Они сообщили, что в районе деревни Никифорово сбит человек. Мужчина погиб. Виновник аварии скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Очевидцы рассказали, что сначала заметили отъезжающий автомобиль Mitsubishi, имеющий видимые повреждения, а затем – лежащего на дороге человека. Пока один рабочий сообщал о ДТП в полицию, второй связался с коллегами, работающими на другом участке, и попросил обратить внимание на иномарку, которая в скором времени проедет мимо них.

Благодаря бдительности дорожных рабочих в распоряжении сотрудников полиции оказался регистрационный номер транспортного средства предполагаемого виновника аварии. Проверив его по специализированным базам, стражи порядка установили владельца автомобиля. Им оказался 30-летний житель поселка Усть-Шоноша.

Мужчину задержали по месту жительства. На его автомобиле имелись характерные для ДТП повреждения. Северянин был на месте освидетельствован алкотестером. Проведенная процедура подтвердила, что он находится в состоянии опьянения.

По предварительной информации, подозреваемый, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался из Усть-Шоноши в сторону Вельска. В деревне Никифорово на проезжую часть неожиданно выскочил человек. Водитель не успел среагировать и допустил столкновение. Выйдя из машины, он удостоверился, что незнакомец погиб, после чего вернулся в салон, развернул автомобиль и направился домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ведется следствие. 

23 апрель 14:38 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20