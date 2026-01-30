Сотрудники полиции Поморья задержали предполагаемого автоубийцу

23 марта 2026 года в Шенкурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Ориентировка на большегруз Sitrak, водитель которого предположительно стал виновником смертельного ДТП, была передана всем наружным службам полиции и размещена в средствах массовой информации и популярных группах в мессенджерах.

Сегодня около часа ночи разыскиваемая автомашина была остановлена сотрудниками ДПС Госавтоинспекции ОМДВ России по Вельскому району на 716 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». Водитель задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Контроль за передвижением автомобиля подозреваемого по территории Архангельской области осуществлялся сотрудниками Управления Госавтоинспекции и Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области с использованием электронных сервисов МВД России.

Также стражи порядка благодарят всех граждан, передавших в органы внутренних дел информацию, необходимую для установления виновника трагедии.

27 март 13:53

