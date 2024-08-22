По дороге Вельск-Коноша две пассажирки легковушки не доехали до пункта назначения

Сегодня около 7.15 в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 100 километре автодороги «Вельск-Коноша». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате аварии на месте погибли две пассажирки отечественной легковушки. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима и требований дорожных знаков и разметки при совершении обгона транспортных средств. Слабая дорожно-транспортная дисциплина водителей остается основной причиной аварийности на дорогах региона. Берегите себя и своих близких!