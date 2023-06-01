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Житель Вельского района сбежал с места ДТП и нарвался на крупные неприятности

Утром 23 июня 2023 года в полицию Вельского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в деревне Прилуцкая.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Вельскому району обнаружили автомобиль «Opel», наехавший на световую опору. Водителя в салоне не было.

Установив владельца транспортного средства, стражи порядка сообщили ему об аварии. Однако 45-летний мужчина заявил полицейским, что всю ночь спал дома, а машину у него украли.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Будучи предупрежденным об ответственности, предусмотренной законодательством Российской  Федерации за дачу ложных показаний, житель поселка написал заявление об угоне его транспортного средства.

В ходе дальнейшей работы стражами порядка было установлено, что автомобиль заявителя никто не угонял. По имеющейся информации, накануне вечером мужчина вместе с приятелем на своей иномарке отправился в соседний населенный пункт - отдохнуть в питейном заведении. На обратном пути, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил ДТП. Желая избежать ответственности и лишиться права управления транспортным средством, владелец бросил машину и пешком вернулся домой, а утром заявил полицейским, что автомобиль угнали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

27 июнь 15:52 | : Происшествия

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