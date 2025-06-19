Вверх
В Холмогорах двое дерущихся развели мужика на "Мазду"

3 августа около 3 часов утра в полицию обратилась жительница села Холмогоры. Взволнованным голосом женщина сообщила, что у ее знакомого угнали автомобиль.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 

Как установили стражи порядка, незадолго до происшествия несколько мужчин в компании распивали спиртные напитки. Когда они вышли на улицу, между приятелями завязалась драка. Проезжающий мимо водитель решил остановить потасовку. Он выскочил из машины и начал разнимать дерущихся. Воспользовавшись моментом, один из участников конфликта запрыгнул в автомобиль «Мазда» и скрылся на нем.

Сотрудники полиции незамедлительно проследовали в направлении, куда отправился злоумышленник. Вскоре угнанный автомобиль был обнаружен в деревне Анашкино недалеко от села Холмогоры. Как выяснилось, у машины заглох двигатель и подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался его завести. Увидев издалека служебный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 32-летний житель Архангельска, находившийся в Холмогорах в командировке. 

В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления, а также потребление алкогольной продукции в запрещенных местах.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

14 август 15:52 | : Происшествия

