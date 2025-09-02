В Архангельске покатушки на лошадке закончились для ребенка серьезной травмой

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия обвиняемая, являясь конюхом в спортивной школе, 26 ноября 2023 года, в целях личного обогащения, зная, что школа не оказывает платные услуги по верховой езде в виде индивидуальных тренировок и прогулок, а сама она не имеет права и должной квалификации для оказания этих физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, провела тренировку и катание на лошади малолетней жительнице за полученное денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей.

При этом обвиняемая не разъяснила правила катания на лошади, не провела инструктаж, не убедилась в наличии надлежащих навыков верховой езды у ребенка и обращения с лошадьми, допустив ее к бесконтрольной конной тренировке и езде на лошади.

В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, лошадь вышла из-под контроля, самовольно увеличила скорость передвижения, на команды обвиняемой об остановке не реагировала, вследствие чего потерпевшая не удержалась в седле, потеряла равновесие, упала, получив телесные повреждения, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала в полном объеме, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Соломбальский районный суд г. Архангельска.