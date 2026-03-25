Мошеннику из Онеги вынесли приговор за халявный ремонт крыши

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя, признав 50-летнегно жителя г. Онеги виновным  по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что индивидуальный предприниматель заключил муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту крыши одного из домов, расположенного в пос. Малошуйка Онежского муниципального округа, заведомо не намереваясь выполнять их в полном объеме. По результатам исследования эксперт заключил, что подрядчик не выполнил работы на сумму около 300 тыс. рублей, чем нарушил условия муниципального контракта.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, подрядчик предъявил заказчику документы, согласно которым работы выполнены в полном объеме, в связи с чем оплата по контракту произведена предпринимателю также в полном объеме. Незаконными действиями осужденного муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 297 267 руб. 20 коп.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, однако произвел частичное возмещение причиненного ущерба.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Гражданский иск, заявленный администрацией, удовлетворен в полном объеме.

22 апрель 15:58

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

