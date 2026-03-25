Двум преступным братьям из Холмогор грозит по 15 лет тюрьмы

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев – жителей с. Холмогоры, обвиняемых по п. «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), п. «в, г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), один из них обвиняется еще по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия обвиняемые в сентябре 2025 года, испытывая личные неприязненные отношения к двум жителям того же населенного пункта, незаконно проникли в жилище потерпевших, после чего, используя предметы в качестве оружия – табурет, молоток, пистолет, нанесли множественные удары потерпевшим и вопреки воли похитили их.

Также установлено, что один из братьев, являясь индивидуальным предпринимателем, в ноябре 2023 года, действуя из корыстных побуждений с целью недопущения сокращения численности штата работников и потери в связи с этим прибыли, обманным способом вывез одного из сотрудников своей организации в г. Архангельск, где удерживал его в съемной квартире, открыто похитил у него мобильный телефон, желая предотвратить его обращение за помощью в правоохранительные органы.

Оба обвиняемых содержатся по стражей. Вину в совершении преступлений они не признают.

Максимальная санкция за инкриминируемые деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело будет направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.



