В Архангельской области вынесен приговор похитителям юношей

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 31-летнего и 23-летнего жителей Устьянского района виновными по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении двух лиц), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору), п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору). Старший подсудимый также признан виновным по п. «а, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По делу установлено, что осужденные 3 июня 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив окно, незаконно проникли в квартиру в поселке Октябрьский Устьянского района, в которой проживали 18 и 19-летний потерпевшие, которые ранее отказались оказать подсудимым помощь в решении бытовых вопросов.

Открыто похитив мобильный телефон, с применением физической силы подсудимые потребовали покинуть квартиру, вынудили сесть в автомобиль, после чего вывезли молодых людей в лесной массив зав пределы поселка, где один из подсудимых связал потерпевшим ноги тросом и привязал к автомобилю. Второй подсудимый, находясь за рулем транспортного средства, протащил потерпевших по проезжей части около 3 километров. Через некоторое время раненым потерпевшим удалось освободиться и скрыться в лесу, после чего они обратились за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

В результате указанных действий молодым людям причинены различные телесные повреждения, повлекшие вред здоровью. Кроме того, у потерпевших были зафиксированы резаные раны конечностей, причиненные им обвиняемыми незадолго до указанных событий за якобы некачественную оказанную помощь в быту.

В ходе предварительного расследования, судебного заседания подсудимые вину в совершении преступлений не признали.

Приговором суда 31-летнему подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а 23-летнему – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены иски одного потерпевшего о взыскании морального вреда на сумму 480 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.