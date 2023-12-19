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В Архангельской области будут судить похитителей людей

Прокурором Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего и 23-летнего жителей Устьянского района, обвиняемых по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении двух лиц), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,  с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору), п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору). Старшему также предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

По делу установлено, что обвиняемые  в период времени  с 29 мая по 3 июня 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступив в предварительный преступный сговор, испытывая личную неприязнь к двум жителям Устьянского района, отказавшимся оказывать помощь в решении бытовых вопросов, проникли  к ним в жилое помещение в пос. Октябрьский, с применением насилия вынудили потерпевших покинуть квартиру и проследовать в принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль. 

В последующем на указанном транспортном средстве обвиняемые выехали в лесной массив за пределами населенного пункта, после чего, один из обвиняемых, заставил потерпевших лечь на землю, тросом связал им ноги второй конец привязал к автомобилю. В этот момент второй обвиняемый начал движение на автомобиле, протащив потерпевших по земле, в том числе по твердому гравийному покрытию около трех километров, причинив одному тяжкий вред здоровью, а второму – вред здоровью средней тяжести. 

Несмотря на полученные телесные повреждения, одному из потерпевших удалось развязать трос и убежать, однако скрыться от обвиняемых не получилось. За попытку сбежать, последнего затолкали в багажник автомобиля и возили в нем какое-то время, после чего нанесли не менее пяти ударов резиновым шлангом по голове, телу и конечностям.

Кроме того, старший из обвиняемых открыто похитил мобильный телефон одного из потерпевших, а также ножом нанес ему не менее десяти ударов по ногам, причинив средней тяжести вред здоровью. 

В ходе предварительного расследования обвиняемые от дачи показаний отказались, свое отношение к совершенным преступлениям не высказали. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Устьянский районный суд. 

За наиболее тяжкие из совершенных преступлений уголовным законом предусмотрена ответственность вплоть до двенадцати лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет. 

(фото с https://38news.ru)     

30 январь 10:02 | : Происшествия

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