В Плесецком округе снова воруют

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительно ущерба, с незаконным проникновением в жилище). 

По версии следствия, обвиняемые, передвигаясь на автомобиле, в период времени с 26 ноября 2025 года по 27 ноября 2026 года, проследовали в д. Бодухино Плесецкого муниципального округа, где, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, с помощью гвоздодера проникли в два жилых дома, откуда похитили предметы быта, строительные инструменты и денежные средства.

Обвиняемые вину в содеянном признали. 

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.

 

 

15 апрель 09:11 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20