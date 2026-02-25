В Плесецком округе снова воруют

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительно ущерба, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, обвиняемые, передвигаясь на автомобиле, в период времени с 26 ноября 2025 года по 27 ноября 2026 года, проследовали в д. Бодухино Плесецкого муниципального округа, где, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, с помощью гвоздодера проникли в два жилых дома, откуда похитили предметы быта, строительные инструменты и денежные средства.

Обвиняемые вину в содеянном признали.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.