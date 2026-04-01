Директор фирмы из Коряжмы будет 400 часов бесплатно трудиться за долги

В Архангельской области генеральный директор коммерческой организации привлечён к уголовной ответственности за неисполнение решения суда и будет 400 часов заниматься общественно-полезным трудом.

            Строительная организация не исполнили договорные обязательства перед поставщиками и кредитным учреждением на общую сумму порядка 4,7 миллионов рублей. Это стало основанием для судебных разбирательств, а затем возбуждения исполнительных производств в ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району.

            Несмотря на принимаемые судебным приставом меры принудительного исполнения, привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ, а также неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, руководитель организации умышленно уклонялся от исполнения судебного решения.

            Дознавателем ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району в отношении должностного лица было возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

            В ходе расследования установлено, что гендиректор, имея реальную возможность погасить задолженности, разработал и применил на практике механизм, позволяющий исключить возможность взыскания. Реализуя свой преступный умысел, он заключил договоры уступки требования с несколькими индивидуальными предпринимателями. В результате, на счета организации-должника не поступило более 3,4 миллионов рублей, которые могли бы быть перечислены взыскателям.

            Суд признал генерального директора организации виновным и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

22 апрель 09:34 | : Происшествия

