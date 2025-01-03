Директор северодвинской фирмы навесил на себя уголовные дела

Дознавателем ОСП по г. Северодвинску в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ.

Возглавляемая мужчиной коммерческая организация по решению суда обязана освободить муниципальный земельный участок от расположенного на нём остановочного комплекса, состоящего из навеса и двух торговых павильонов, путем их демонтажа за счет собственных средств.

В связи с тем, что в добровольном порядке решение суда не было исполнено, исполнительный документ поступил к судебным приставам г. Северодвинска.

Несмотря на неоднократное привлечение организации-должника к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, директор от возложенных обязанностей уклонялся.

При этом у должника была реальная возможность произвести демонтаж. Однако, стремясь избежать неблагоприятных для фирмы последствий, директор предложил представителю взыскателя, участвовавшему в проводимом РУ ФСБ оперативно-разыскном мероприятии, взятку в размере 1,6 млн. рублей. При передаче денег взяткодатель был задержан.

Теперь к уголовному наказанию за дачу взятки добавилось и уголовное дело за злостное неисполнение решения суда. В настоящее время дознавателем ОСП по г. Северодвинску проводятся необходимые следственные действия.