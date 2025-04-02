Жительница Коряжмы спрятала арестованный автомобиль от судебных приставов

В отношении жительницы Архангельской области возбуждено уголовное дело за сокрытие арестованного за долги автомобиля.

Жительница г. Коряжма, взяв на себя несколько кредитных обязательств на общую сумму почти 880 тысяч рублей, погасить их не смогла. Кредиторы обратились в суд.

В ходе исполнительного производства судебным приставом ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району был наложен арест на принадлежащий женщине автомобиль «Nissan Juke». Машину оставили владелице на ответственное хранение без права пользования, определив место, где должен находиться автомобиль пока проводится процедура его оценки. При этом должницу предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сокрытие, отчуждение или незаконную передачу арестованного имущества.

Несмотря на это, женщина, не желая лишиться средства передвижения, спрятала автомобиль от судебного пристава. Требование сотрудника о предоставлении арестованного имущества для изъятия было ею проигнорировано. Тем самым, была исключена возможность передачи имущества на принудительную реализацию с целью погашения долгов.

В отношении гражданки дознавателем ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК. Ведётся расследование.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, судимость — это пятно в личном деле и на репутации.