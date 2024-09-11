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Капремонт крыльца дома в Котласе закончился для подрядчика работ печально

В Архангельской области в отношении директора организации возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение судебного решения.

Взяв на себя обязательства по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в г. Котласе, организация выполнила работы по ремонту крылец некачественно. В связи с неисполнением гарантийных обязательств по договору, заказчик через Арбитражный суд обязал организацию в течение 14 дней устранить выявленные недостатки, а именно: произвести демонтаж существующего бетонного заполнения  ступеней и площадок, а затем заполнить их бетоном с учётом имеющихся норм. Кроме того, с организации взыскали судебную неустойку в размере 900 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В установленный срок работы не были выполнены, в связи с чем решение суда поступило на принудительное исполнение в ОСП по г. Котласу и Котласскому району.

Несмотря на письменные предупреждения об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ, а также на неоднократное привлечение организации-должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, руководитель, имея реальную возможность провести необходимые работы, умышленно бездействовал и уклонялся от исполнения вступившего в законную силу решения суда.

Результатом такого безответственного отношения стало возбуждение дознавателем службы судебных приставов в отношении директора организации уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

14 октябрь 10:13 | : Скандалы

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