Гендиректор фирмы из Поморья запятнал свою репутацию судимостью

В Архангельской области генеральный директор организации осужден за злостное неисполнение судебного решения.

По решению Арбитражного суда Архангельской области организация обязана была устранить недостатки, выявленные после произведённого её работниками капитального ремонта двух многоквартирных домов, расположенных в г. Коряжма и г. Котлас. Однако генеральный директор организации игнорировал требования исполнительных документов и, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений, вступивших в законную силу еще в 2022 году, не организовал проведение работ по устранению недостатков.

По факту злостного уклонения от исполнения решений суда дознавателем ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району в отношении генерального директора было возбуждено два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

В рамках расследования было проведено экономическое исследование и доказано, что у организации была реальная финансовая возможность исполнить данные решения суда.

Суд признал руководителя организации виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 315 УК РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Штраф уже оплачен, однако погашение судимости произойдет лишь через год после, да и пятно на деловой репутации останется.