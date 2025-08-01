Строительному боссу из Коряжмы грозит срок за бездействие

В отношении руководителя строительной организации из г. Коряжма возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Решением суда строительная организация обязана устранить недостатки строительства крыши многоквартирного дома, выявленных в период гарантийных обязательств. В перечень необходимых работ входит: замена кровельного материала в соответствии с ГОСТом с восстановлением системы организованного водостока; замена несортового пиломатериала обрешетки на сортовую обрезную доску с обработкой био-огнезащитными средствами; установка элементов снегозадержания; установка противопожарных люков для выхода на чердак с лестничных клеток; изолирование конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной вентиляции огнестойкими материалами.

Однако руководитель организации, несмотря на принимаемые судебным приставом меры принудительного исполнения, привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, а также неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, умышленно уклонялась от исполнения судебного решения. При этом у организации была реальная возможность провести необходимые работы.

Результатом такого бездействия стало возбуждение в отношении руководителя организации-должника уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ. В настоящее время ведётся расследование.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

