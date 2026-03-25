Архангельский пацан встал на скользкую дорожку наркодилерства

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе организованной группы, с целью незаконного распространения наркотических средств через сеть Интернет прибыл на территорию Вологодской области, где забрал из тайника оптовую партию наркотического средства массой более 264 грамм, что является особо крупным размером. С целью последующего сбыта фигурант привез наркотики в город Архангельск и поместил в тайник у реки Соломбалки. Довести до конца свой преступный умысел обвиняемому не удалось ввиду пресечения его действий сотрудниками ОНК УМВД России по городу Архангельску. Наркотические средства были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Действиям сообщников несовершеннолетнего также будет дана правовая оценка.

Следственное управление разъясняет, что незаконный сбыт наркотических средств относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

