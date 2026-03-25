Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский пацан встал на скользкую дорожку наркодилерства

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере).

 По версии следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетний обвиняемый, действуя в составе организованной группы, с целью незаконного распространения наркотических средств через сеть Интернет прибыл на территорию Вологодской области, где забрал из тайника оптовую партию наркотического средства массой более 264 грамм, что является особо крупным размером. С целью последующего сбыта фигурант привез наркотики в город Архангельск и поместил в тайник у реки Соломбалки. Довести до конца свой преступный умысел обвиняемому не удалось ввиду пресечения его действий сотрудниками ОНК УМВД России по городу Архангельску. Наркотические средства были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Действиям сообщников несовершеннолетнего также будет дана правовая оценка.

 Следственное управление разъясняет, что незаконный сбыт наркотических средств относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

(фото с https://dzen.ru

22 апрель 09:02 | : Происшествия

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (283)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20